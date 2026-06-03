VIETRI SUL MARE. IL SINDACO DE SIMONE: “GRAZIE A PRESIDENTE FICO PER I FONDI REGIONALI PER LE FRANE”

Questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia a Napoli, si è riunita la Giunta Regionale della Campania che ha esaminato e approvato, tra gli altri, una serie di provvedimenti in materia di sanità, fondi europei, lavoro, ambiente e attività produttive.

Tra i vari provvedimenti, la Giunta ha inoltre preso atto della dichiarazione dello stato di crisi regionale per tre mesi nei territori di Vietri sul Mare e Cetara, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 6-12 febbraio 2026, approvando l’elenco degli interventi necessari per un importo di 1,1 milioni di euro.

Sul provvedimento ha espresso soddisfazione il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone: «Il provvedimento era particolarmente atteso per gli interventi già portati a termine e quelli che saranno necessari. Desidero ringraziare l’intera giunta regionale, in particolare il Presidente Roberto Fico e l’assessore alla protezione civile Fiorella Zabatta per l’attenzione rivolta al nostro territorio e per la celerità nell’affrontare la situazione che resta seria».