IL PARTITO DI MARCO RIZZO DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE APRE LA SUA SEDE PROVINCIALE A SALERNO

Democrazia Sovrana Popolare (DSP), giovane partito guidato da Marco Rizzo, rappresentato da Cosimo Ferraioli in Regione Campania e da Antonio Criscuolo in Provincia di Salerno, dopo aver affidato al commissario Adriano Pignataro il compito di costituire il gruppo fondativo, apre ufficialmente la sezione di partito ed estende la propria presenza nella città di Salerno.

Si tratta di un ulteriore importante passo per radicare DSP come progetto alternativo alle obsolete categorie destra/sinistra, ormai prive di senso, superate da forme di potere decisionali sovranazionali così come dal predominio dell’economia finanziaria su quella reale; forme che impongono politiche guerrafondaie contrarie al volere dei cittadini italiani, comprimono i diritti democratici, diffondono austerità, impoverimento sociale, precarizzazione del lavoro, decadimento dei servizi pubblici.

In tale scenario, pertanto, diventa indispensabile il ripristino del primato della politica sull’economia affinché possano determinarsi scelte totalmente opposte a quelle attuali.

È di questo tenore l’importante iniziativa riguardante la raccolta firme per l’inserimento nell’art.11 della Costituzione della neutralità dell’Italia, contro ogni logica di guerra e/o qualunque riarmo in favore di paesi extra UE

che, in quanto scelte irrazionali ed eterodirette, vanno a detrimento dei conti pubblici nazionali e in danno esclusivo dei cittadini italiani.

In ambito locale, l’impegno di DSP-Democrazia Sovrana Popolare città di Salerno sarà finalizzato a ribaltare un modello amministrativo che fotocopia sé stesso ormai da decenni e che ha palesato una città impoverita economicamente, culturalmente e socialmente, piegata alla mera logica della speculazione edilizia ed al contestuale svuotamento del tessuto produttivo, della desertificazione commerciale, dell’assenza di politiche giovanili e di aumento esponenziale della micro e macro criminalità.

La sezione DSP – città di Salerno – si propone ai cittadini come un luogo aperto di partecipazione, di confronto e di organizzazione popolare, come laboratorio di idee e punto di ascolto attivo: per tali ragioni invita tutti i cittadini, i lavoratori, gli studenti, i commercianti e le associazioni territoriali a partecipare ai prossimi incontri pubblici che verranno di volta in volta comunicati sulle pagine ufficiali dei principali social