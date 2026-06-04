FRANCO MARI (AVS): “MAGGIORANZA MELONI BOCCIA, ANCORA UNA VOLTA, EMENDAMENTO SU SALARIO MINIMO”

“La maggioranza ha appena bocciato l’emendamento sul salario minimo presentato unitariamente da AVS, PD e M5S. Ancora una volta – persino in un decreto dedicato al Primo Maggio – si nega a quattro milioni di lavoratori poveri dignità e libertà.”

Lo scrive il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.

Non ci può essere salario giusto senza alzare i livelli minimi di retribuzione. Siamo davanti ancora una volta a una destra che mostra il suo volto più cinico, che non accetta alcun confronto con l’opposizione e tira dritto su un provvedimento che non produrrà alcun effetto sui salari dei lavoratori italiani. L’unico scopo è quello di attaccare e mettere in discussione l’articolo 36 della nostra Costituzione.