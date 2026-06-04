FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “ARCHIVIAZIONE FIRENZE, LA VERITA’ BUSSA SEMPRE ALLA PORTA DELLA STORIA”

“La verità ha un difetto: a volte arriva tardi. Ma ha anche una straordinaria qualità: alla fine arriva sempre. Oggi, con l’archiviazione disposta dal gip di Firenze, un altro pezzo di verità trova il suo posto nella storia di Silvio Berlusconi”. Lo afferma Fulvio Martusciello, eurodeputato e segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Per oltre trent’anni il nome di Berlusconi è stato accostato alle accuse più gravi, raccontato attraverso sospetti, teoremi e ricostruzioni che hanno attraversato stagioni politiche, governi e generazioni. Oggi resta una sola certezza: dopo decenni di indagini, non sono emersi elementi concreti a sostegno di quelle accuse”, aggiunge Martusciello. “Silvio Berlusconi non è più tra noi. Ed è impossibile non pensare che questa sia la parte più amara della vicenda. Perché avrebbe meritato di vedere con i propri occhi l’ennesima conferma di ciò che ha sostenuto per tutta la vita. Avrebbe meritato di ascoltare il silenzio – prosegue l’eurodeputato azzurro – di chi per anni ha preferito l’accusa alla prudenza e il sospetto alla prova”

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