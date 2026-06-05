LUCA CASCONE (A TESTA ALTA): “DALLA GIUNTA REGIONE NUMEROSI PROVVEDIMENTI PER LA PROVINCIA DI SALERNO”

Accolgo con grande soddisfazione i provvedimenti approvati dalla Giunta Regionale della Campania, che confermano una concreta attenzione verso la provincia di Salerno, la sicurezza del territorio e lo sviluppo delle nostre comunità.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, al Vicepresidente Mario Casillo e all’intera Giunta regionale per aver dato seguito agli impegni assunti nel corso del confronto sulla programmazione regionale e della legge finanziaria, dimostrando attenzione e sensibilità verso le istanze provenienti dai territori e traducendo le parole in investimenti concreti per la sicurezza, lo sviluppo e la crescita delle nostre comunità.”

Lo scrive il Consigliere Regionale Luca Cascone (A Testa Alta).

Particolarmente importante è il riconoscimento dello stato di crisi regionale per i Comuni di Vietri sul Mare e Cetara, duramente colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dello scorso febbraio, con la previsione di interventi per circa 1,1 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza e al ripristino delle aree interessate.

Particolarmente significativa è inoltre l’accelerazione della programmazione del PR FESR Campania 2021-2027, un percorso che ho seguito personalmente nel corso di questi anni attraverso un costante confronto con le strutture regionali, gli enti locali e i territori, e che oggi produce risultati concreti attraverso investimenti destinati alla sicurezza del territorio, alla portualità, alla difesa del suolo, alla tutela ambientale e alla valorizzazione delle infrastrutture strategiche della provincia di Salerno.

Tra gli interventi finanziati figurano:

2 milioni di euro per il Porto Regionale di Agropoli;

2 milioni di euro per il Porto Regionale di Maiori;

2 milioni di euro per il Porto Regionale di Montecorice;

oltre 293 milioni di euro per il programma di mitigazione del rischio idraulico del bacino del Sarno, un investimento fondamentale per la sicurezza dell’Agro nocerino-sarnese e dell’intero comprensorio;

finanziamenti destinati al servizio degli “Angeli della Strada” della Costiera Amalfitana, una misura concreta a supporto della sicurezza della SS 163 Amalfitana, della gestione delle emergenze e dell’assistenza agli utenti lungo uno degli assi viari più delicati e strategici dell’intera regione.

Sono segnali concreti che dimostrano come la programmazione regionale possa tradursi in opere, sicurezza, sviluppo e nuove opportunità per cittadini, imprese e comunità locali.

Continuerò o a seguire con attenzione l’attuazione di questi interventi affinché le risorse stanziate si trasformino rapidamente in cantieri, infrastrutture e servizi a beneficio della provincia di Salerno e dell’intera Campania.