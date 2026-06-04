NUOVA LEGGE ELETTORALE. IL CAMPO LARGO SI PREPARA AD UNA BATTAGLIA IN AULA

I rappresentanti dei principali partiti che compongono il Campo Largo sono pronti, in Aula, a cominciare dalla Camera dei Deputati, a dare battaglia sul testo della nuova Legge Elettorale.

A quanto si apprende anche il leader di Più Europa, Riccardo Magi, ha avuto una serie di colloqui prima con Schlein e poi con gli altri leader del campo progressista in cui è stata ribadita la critica per le forzature del centrodestra sull’iter della riforma elettorale e la necessità di coordinarsi nei prossimi passaggi parlamentari.