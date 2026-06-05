COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO. UN NUOVO SISTEMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Un percorso graduale, basato su innovazione, sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza. È questa la strategia delineata dall’amministrazione comunale, nel corso della conferenza stampa in cui il sindaco Antonio Somma e l’assessore all’Ambiente Carlo Guadagno hanno presentato il piano per il miglioramento della raccolta differenziata e l’introduzione della tariffazione puntuale nel Comune di Mercato San Severino.

L’iniziativa, presentata in collaborazione con il gestore del servizio Velia Ambiente, mira a ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato prodotto, migliorare la qualità delle frazioni raccolte e preparare il territorio a un sistema tariffario più equo, in cui ogni utenza contribuirà in base alla quantità di secco residuo effettivamente conferita.

Tra gli obiettivi principali del piano figurano il miglioramento del decoro urbano, la riduzione delle impurità nei materiali destinati al riciclo, la tracciabilità dei conferimenti e il contenimento dei costi della Tari per cittadini e imprese, come spiegato dal sindaco Antonio Somma: “Abbiamo un obiettivo dichiarato: la tariffa puntuale. Entro il 31 dicembre 2027 saremo pronti per poter avviare questa novità assoluta attraverso la quale ogni cittadino pagherà secondo quanto produce. Rispetteremo un cronoprogramma preciso che prevede diversi step e altrettanti test per farci trovare pronti. Si arriverà alla tariffa puntuale con una serie di novità che introdurremo man mano attraverso diversi strumenti per il conferimento, oppure con il cambio del calendario. Attualmente sono già in corso una serie di interventi migliorativi, come il lavaggio dei carrellati e la pulizia delle caditoie”.

“In sintesi noi vogliamo premiare chi fa la raccolta differenziata. Un primo segnale l’abbiamo inviato in questi giorni con le riduzioni in bolletta Tari per le utenze domestiche e soprattutto per le attività commerciali” conclude il primo cittadino.

Sulla stessa linea l’assessore all’Ambiente, Carlo Guadagno: “Prevediamo una capillare campagna di informazione attraverso tutti i mezzi di comunicazione per arrivare all’obiettivo dichiarato della tariffa puntuale. Per i cittadini vuol dire pagare di meno, migliorando la qualità del servizio. Stiamo facendo uno sforzo per produrre entro un anno e mezzo un risparmio effettivo sulla Tari. Inoltre ci proiettiamo verso le prime 50 città campane virtuose.

Abbiamo posizionato tante attrezzature all’interno dei condomini, come i bidoni carrellati, valorizzando la raccolta della carta, ricordando che Mercato S. Severino è uno dei migliori comunali rispetto alla raccolta della plastica. Ci siamo attivati anche con controlli in collaborazione con la Polizia Municipale, ma cercando di dialogare con la cittadinanza e risolvere in tempo reale qualsiasi anomalia”.

IL PIANO

La prima fase prevede l’introduzione di carrellati condominiali chiusi per la raccolta dell’organico e della carta-cartone. Una soluzione studiata per evitare conferimenti impropri, limitare cattivi odori e migliorare la qualità dei materiali avviati agli impianti di recupero.

Successivamente verrà implementato il numero di distributori automatici dei kit buste. Attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria o del codice fiscale, ogni utenza potrà ritirare i sacchetti assegnati, tutti dotati di QR Code identificativo. Questo sistema consentirà di creare una banca dati indispensabile per la futura tariffazione puntuale.

Tra le novità più significative è prevista anche la modifica del calendario di raccolta: il secco residuo sarà conferito una sola volta ogni due settimane, mentre aumenteranno i passaggi dedicati al multimateriale. Una scelta che punta a incentivare ulteriormente la differenziazione dei rifiuti e a ridurre i quantitativi destinati allo smaltimento.

Nel secondo anno del programma verranno introdotte le buste con QR Code, che permetteranno di associare ogni conferimento all’utenza di riferimento. L’obiettivo non sarà quello di applicare sanzioni, ma di individuare eventuali criticità e programmare interventi mirati di informazione e sensibilizzazione.

Prima dell’estensione all’intero territorio comunale, il sistema sarà sperimentato in una frazione pilota selezionata in base a criteri organizzativi e logistici. La fase di test consentirà di verificare l’efficacia delle nuove modalità operative e di apportare eventuali correttivi.