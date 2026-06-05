IL SOTTOSEGRETARIO AI TRASPORTI FERRANTE: “TANGENZIALE DI NAPOLI PRIMA SMART ROAD IN ITALIA”

“La Tangenziale di Napoli diventa la prima Smart Road in Italia, segnando un passaggio fondamentale per assicurare una gestione più efficiente del traffico, un monitoraggio in tempo reale della viabilità e un incremento delle condizioni di sicurezza. Napoli assume un ruolo pionieristico nell’innovazione infrastrutturale del Paese, diventando un laboratorio all’avanguardia della mobilità del futuro”.Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia, che ha visitato la sede della Tangenziale di Napoli S.p.A. in occasione della bollinatura “Smart Road” da parte dell’omonimo Osservatorio del Mit. “Si tratta di un traguardo che – aggiunge – rappresenta il primo tassello del percorso di modernizzazione della rete viaria nazionale che stiamo promuovendo. L’introduzione dei nuovi sistemi digitali consentirà una comunicazione sempre più immediata tra infrastruttura e utenti, con importanti benefici in termini di sostenibilità e qualità degli spostamenti. Le tecnologie implementate sulla Tangenziale permetteranno, infatti, di raccogliere e analizzare i dati sul traffico in tempo reale, ottimizzare i flussi e migliorare la gestione degli eventi critici. Investire nell’innovazione significa investire non solo nella mobilità intelligente, ma anche e soprattutto nella competitività del sistema Paese. Ringrazio l’Osservatorio Smart Road del Mit per il prezioso lavoro. La Tangenziale di Napoli diventa un modello di riferimento a livello nazionale ed europeo, aprendo la strada a una progressiva diffusione delle tecnologie più avanzate ad altri assi viari. Un risultato concreto della strategia del Mit per promuovere la transizione digitale, attraverso soluzioni tecnologiche volte a rendere le nostre infrastrutture sempre più moderne, sicure e – conclude Ferrante – capaci di rispondere alle nuove sfide della mobilità”

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