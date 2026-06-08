A MINORI GRANDE SUCCESSO PER LA TERZA EDIZIONE DI A’ MARE MINORI

Grande partecipazione e straordinario spirito di comunità questa mattina a Minori per la terza edizione di “A’MARE MINORI – Ecoday”, la giornata ecologica dedicata alla pulizia, alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente marino e costiero del borgo della Costiera Amalfitana.La manifestazione è stata fortemente voluta dal vicesindaco del Comune di Minori, Sergio Bonito, che ha promosso l’iniziativa con l’obiettivo di lanciare un segnale concreto di civiltà, unendo le forze delle istituzioni, del mondo associazionistico e delle nuove generazioni.L’operazione, svoltasi tra le 9:30 e le 12:00, ha visto un’importante azione coordinata tra terra e mare. Nello specchio d’acqua antistante l’arenile, oltre venti subacquei si sono immersi per mappare e bonificare i fondali, recuperando una quantità significativa di plastiche, attrezzature da pesca abbandonate e rifiuti sommersi.

Quest’opera di pulizia sottomarina è stata interamente documentata dal reportage fotografico realizzato dalla fotografa Paola Beatrice Ortolani, le cui immagini subacquee testimoniano l’efficacia dell’intervento e lo stato dei fondali.Parallelamente, la spiaggia e il litorale sono stati animati dall’entusiasmo del gruppo scout AGESCI di Minori, dai bambini delle scuole locali e da numerosissimi volontari. Armati di guanti e sacchi per la raccolta differenziata, i piccoli cittadini e i volontari hanno ripulito l’arenile da microplastiche, detriti e mozziconi di sigaretta, restituendo pieno decoro alla spiaggia del paese.“Vedere una risposta così massiccia e l’entusiasmo dei nostri ragazzi è la dimostrazione che la sensibilità ambientale è ormai radicata nella nostra comunità”, ha dichiarato il vicesindaco Sergio Bonito. “La rimozione dei rifiuti è un atto fondamentale, ma il vero traguardo di questa giornata è l’educazione al rispetto del territorio. Proteggere il nostro mare, che rappresenta la nostra risorsa più preziosa dal punto di vista naturalistico ed economico, è un dovere collettivo che dobbiamo tramandare ai cittadini di domani. Ringrazio di cuore i sub, gli scout, le scuole, il fotografo Paolo Beatrice Ortolani e ogni singolo cittadino che oggi ha donato il proprio tempo per Minori”.L’Amministrazione Comunale esprime profonda gratitudine a tutti i partecipanti per il successo di una giornata che ha saputo coniugare ecologia, cittadinanza attiva e amore viscerale per il territorio.