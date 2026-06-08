CAVA DE’ TIRRENI. IMMA VIETRI (FDI): “CON GIORDANO SINDACO SI APRE UNA NUOVA STAGIONE PER LA CITTA'”

“Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Raffaele Giordano per la sua elezione a sindaco di Cava de’ Tirreni. La fiducia accordata dai cittadini rappresenta il riconoscimento di un progetto politico credibile, fondato sulla competenza, sull’ascolto e sulla volontà di dare risposte concrete alla comunità cavese”.

Lo dichiara il deputato e commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Imma Vietri.

“Questa vittoria è il risultato di un grande lavoro di squadra. Per questo ringrazio tutti i candidati di Fratelli d’Italia che hanno contribuito con impegno, passione e spirito di servizio al raggiungimento di questo importante traguardo. Un ringraziamento particolare va anche ai dirigenti, ai militanti, agli amministratori e a tutti gli iscritti che, con una straordinaria mobilitazione, hanno consentito a Fratelli d’Italia di diventare il primo partito in citta’. Rivolgo, inoltre, un sincero ringraziamento al Vice Ministro agli Affari Esteri Edmondo Cirielli, che non ha mai fatto mancare la sua vicinanza e il suo sostegno alla nostra città. Oggi, dunque, inizia una nuova pagina per Cava de’ Tirreni. Sono certa che il sindaco Giordano saprà guidare la città con serietà, determinazione e senso delle istituzioni, affrontando le sfide che attendono il territorio e valorizzando le grandi potenzialità della comunità cavese” conclude Vietri.

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