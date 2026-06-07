SALERNO. DOMANI TAGLIO DEL NASTRO DELLA NUOVA SEDE CONFENALP, PATRONATO E CAF SILPA

Taglio del nastro domani, lunedì 8 giugno 2026, a Salerno, in via Abbignente, alle ore 17, per la nuova sede provinciale del Confenalp (Confederazione Nazionale Lavoratori e Pensionati), punto di riferimento per l’assistenza previdenziale, fiscale e sociale alservizio di lavoratori, pensionati e cittadini.

La sede di Pastena, ospiterà al suo interno anche gli uffici del CAF e del Patronato Silpa.

Di fronte alla crescente digitalizzazione dei servizi pubblici la presenza di questi presidi sul territorio diventa fondamentale per garantire l’effettivo esercizio dei diritti sociali dei cittadini, la tutela dei lavoratori e offrire una guida sicura per orientarsi tra bonus, pensioni e ammortizzatori sociali, contrastando così l’isolamento digitale delle fasce di popolazione meno tecnologiche.

«L’apertura di questa nuova sede – commenta Gennaro Memoli, Direttore Generale del sindacato Confenalp- rappresenta un traguardo importante per la nostra organizzazione e, soprattutto, per i cittadini e i lavoratori del territorio salernitano. La coesistenza all’interno della stessa struttura del patronato Silpa, del Caf e di Confenalp Salerno – prosegue il direttore – consente di offrire un punto di riferimento completo e accessibile per l’assistenza previdenziale, fiscale e sindacale. Crediamo fortemente nella prossimità ai lavoratori e alle famiglie: questa sede è il segno concreto del nostro impegno quotidiano al loro fianco».

All’inaugurazione parteciperanno il vice sindaco di Salerno Nino Savastano e il consigliere comunale di Salerno Giuseppe Zitarosa. Interverranno per gli indirizzi di saluto: Gennaro Memoli, Direttore Generale del sindacato Confenalp; Leonardo Maiolica,Presidente nazionale del patronato Silpa; Luca Giustinelli, Direttore Generale patronato Silpa; Sabrina Greci, vice Direttrice Generale patronato Silpa.

La Confederazione nazionale Lavoratori e Pensionati (Confenalp) nasce dalla volontà di offrire ai lavoratori e ai pensionati un punto di riferimento sindacale moderno, indipendente da qualsiasi partito politico e ideologia e opera nel sistema della rappresentanza sindacale e della contrattazione collettiva attraverso una rete territoriale in costante sviluppo. Oltre alla sede nazionale a Roma, la CONFENALP

ha una rete diffusa a livello nazionale, ed è presente in ben 7 regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia) dove sono attivi sportelli provinciali, centri CAF e uffici del Patronato.