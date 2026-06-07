MAURIZIO GASPARRI (FORZA ITALIA): “PIU’ TASSE SU CASA E RISPARMIO, E’ L’OBIETTIVO DELLA SINISTRA”

“Più tasse per tutti. La sinistra è partita all’attacco. Hanno mobilitato anche la professoressa Fornero per inneggiare alla patrimoniale. E non vogliono limitarsi soltanto ai super ricchi. L’obiettivo è un attacco generalizzato di tipo fiscale. Ecco perché dobbiamo batterli nelle urne, perché se vincesse la sinistra ci sarebbe una nuova ondata di oppressione fiscale”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Addirittura si vuole riaprire la discussione sul catasto per tassare di più tutte le case degli italiani e noi questo non lo consentiremo. Né in Italia e né in contesti continentali più vasti. Le tasse vanno diminuite, non aumentate. Pertanto, non si tratta di chiedere qualcosa in più a chi ha mezzi ingenti, si punta a far pagare di più a tutti. Perché si parla dei ricchi ma poi si passa alla casa, che è posseduta dall’80% degli italiani e a una patrimoniale estesa anche sul risparmio. L’Italia è un Paese dove gli immobili hanno un grande valore per i tre quarti delle famiglie e il risparmio riguarda tantissimi italiani”.