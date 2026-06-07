SALERNO. DE LUCA DA OGGI NEL SUO UFFICIO A PALAZZO DI CITTA’ DOPO I LAVORI RICHIESTI

Esattamente a due settimane dal voto che lo ha, per la quinta volta, indicato come Sindaco di Salerno, l’ex Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca riprende possesso dei suoi uffici al secondo piano di Palazzo di Città. Terminati i lavori di adeguamento che loi stesso De Luca ha chiesto di realizzare, da oggi il primo cittadino di Salerno, insieme al suo staff piu’ stretto, sarà nella sede ufficiale del Comune di Salerno. In settimana – con ogni probabilità giovedi’ – si terrà la prima riunione della Giunta Comunale con la quale, in ogni caso, De Luca si è già confrontato nel corso di un incontro che si è tenuto all’interno del suo comitato elettorale nei pressi di Piazza della Concordia.

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