FUTURO NAZIONALE. LA DELEGAZIONE DELLA PROVINCIA DI SALERNO ALL’ASSEMBLEA A ROMA IL 13 E 14 GIUGNO

Con la sottoscrizione di ben 44 firmatari, la nutrita delegazione di Futuro Nazionale della Provinciadi Salerno, guidata da Sergio Valese, Domenico Di Giorgio, Angelo Retta e Gerardo Del Gaudio edaltri volti noti e meno noti della destra Salernitana, si appresta a partecipare ai lavoridell’Assemblea Costituente di Futuro Nazionale il prossimo 13 e 14 giugno a Roma, per dare avvioa questo nuovo corso politico, che porterà il Partito del Gen. Vannacci a strutturarsi stabilmente sututto il territorio nazionale.

Nel documento sottoscritto dalla maggioranza relativa del Partito Salernitano dei futuristi, che saràpresentato nel corso dei lavori dell’Assemblea, si sottolinea la necessità di poter essere “arteficidel proprio destino”, principio questo, declinato in una storica stagione che si sta inaugurando, eche vuole significare con forza, la voglia e la passione per la costruzione di un Partito, che possanon solo nascere dal basso, ma essere in grado, attraverso le sue articolazioni territoriali, di daredignità, rappresentanza e capacità decisionale ai tanti iscritti che si stanno impegnando congrande passione e soprattutto con ritrovato spirito di militanz