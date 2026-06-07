CAOS NEL PD, LE ACCUSE DI PINA PICIERNO AD ELLY SCHLEIN: “SI FA CONDIZIONARE MOLTO DA GIUSEPPE CONTE”

Giuseppe Conte “condiziona molto” Elly Schlein. “Ed è una delle ragioni per cui ho deciso di lasciare il Partito democratico. La forza del Movimento 5 stelle non sta più tanto nel consenso elettorale, che oggi è molto inferiore rispetto al passato, quanto nella capacità di condizionare altre forze politiche che dovrebbero mantenere una linea chiara e coerente”. Così la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, che ha recentemente lasciato il Pd ed è passata al Partito democratico europeo e a Renew Europa, in un’intervista alla Stampa e al Corriere della sera.

Per Picierno i punti “irrinunciabili” di Conte sono “la contestazione di impegni assunti dall’Italia in sede Nato e di impegni assunti a livello europeo e internazionale. Sono questioni che riguardano non solo la postura europea dell’Italia ma anche la serietà di una forza politica. Credo – dice – che questo condizionamento esista e sia molto profondo. Ho più volte sottolineato, per esempio, che Elly Schlein non è mai andata a Kyiv in questi anni, così come non ci è mai andato Giuseppe Conte”.