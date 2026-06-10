CARLO CALENDA (AZIONE): “GOVERNO MELONI BARCOLLA MA IL CAMPO LARGO STA PERSINO PEGGIO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Io vedo un governo che non fa più niente. Semplicemente, dopo il referendum Meloni ha introiettato l’idea che deve dire che è stabile, però sui provvedimenti, penso a quello sull’energia che le abbiamo proposto, non riesce mai a far accadere qualcosa. E quindi è un governo che barcolla, un po’ è vicino a Trump, un po’ quando Trump si antipatica agli italiani prende le distanze, un po’ lo stesso con Netanyahu, un po’ con l’Europa. Non ha una direzione di marcia questo governo. Questo è il problema. Dopodiché il campo largo sta messo persino peggio”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, parlando con i giornalisti a Firenze a margine della presentazione del suo libro “Difendere la libertà. L’ora dell’Europa” (Piemme).

“Oggi sono uscite le due risoluzioni dei due principali partiti del campo largo, il Pd dice: ‘aiutare l’Ucraina con tutti i mezzi necessari’, bene sono molto contento” e “dall’altro lato il Movimento 5 Stelle dice: ‘No armi all’Ucraina, facciamo un’iniziativa di pace’, senza spiegare mai quale è l’iniziativa di pace. E come stanno insieme al governo questi due partiti? Io non lo capisco”, ha concluso Calenda.

Related Posts

Giugno 10, 2026

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE, ECCO LE PREFERENZE: FRATELLI D’ITALIA ANNUNCIA L’EMENDAMENTO

Giugno 10, 2026

GIUSEPPE DE MITA RIUNISCE BASE POPOLARE CAMPANIA: L’APPUNTAMENTO E’ PER SABATO 13 GIUGNO

Giugno 10, 2026

COLLEGAMENTI FERROVIARI. IANNONE (FDI): “REGIONE NON PAGA CONTRIBUTO PER COLLEGAMENTO SAPRI MILANO”