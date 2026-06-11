ROBERTO VANNACCI (FUTURO NAZIONALE): “MELONI DIMOSTRI DI ESSERE DI DESTRA ED IO CAMBIO ROTTA”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Con la presidente del Consiglio ho tante idee in comune, il problema poi è stato come metterle a terra, la deriva che c’è stata dal momento in cui questo governo ha preso ufficio e quello che è successo fino a oggi. Molte delle cose proposte non sono state realizzate. Molte posizioni che vengono prese in Europa da alcuni partiti di questa coalizione di centrodestra sono le stesse che prende il Pd. Credo che Meloni sia ancora una destra autentica, ma probabilmente dovrebbe dimostrarlo un po’ di più. E’ una destra che ha perso la trebisonda; Vannacci è il sestante che fa il punto nave e riporta sulla giusta rotta. Per esempio, le tre riforme principali che questo governo si proponeva di mettere a terra – autonomia differenziata, premierato e riforma della giustizia – non sono state messe a terra”. Così il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a Otto e mezzo su La7.

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