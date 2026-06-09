GENNARO OLIVIERO E’ IL NUOVO CAPO GRUPPO IN CONSIGLIO REGIONALE DI A TESTA ALTA

Contestualmente sono state definite anche le altre cariche interne: Giovanni Porcelli è stato nominato Vicepresidente, mentre il ruolo di Tesoriere è stato affidato al consigliere Luca Cascone. Completa la composizione del Gruppo la consigliera Lucia Fortini.

L’elezione è avvenuta all’unanimità, a conferma della piena condivisione degli obiettivi politici e programmatici del Gruppo consiliare “A Testa Alta”, che proseguirà il proprio impegno istituzionale nell’interesse della Campania e dei cittadini.

“Ringrazio i colleghi del Gruppo consiliare regionale “A Testa Alta” per la fiducia accordatami con l’elezione alla Presidenza del Gruppo. Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e con l’impegno di continuare a lavorare, insieme a tutti i componenti, nell’interesse della Campania e dei cittadini. Auguro buon lavoro al Vicepresidente Giovanni Porcelli, al Tesoriere Luca Cascone e alla consigliera Lucia Fortini. Sono certo che, nel rispetto dei nostri valori e degli obiettivi condivisi, proseguiremo con determinazione il percorso politico e istituzionale intrapreso”, ha affermato Oliviero.