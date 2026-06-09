GENNARO OLIVIERO E’ IL NUOVO CAPO GRUPPO IN CONSIGLIO REGIONALE DI A TESTA ALTA

Il Gruppo consiliare “A Testa Alta” del Consiglio regionale della Campania ha proceduto oggi al rinnovo dei propri organismi interni, definendo all’unanimità il nuovo assetto del gruppo.
Nel corso della riunione svoltasi presso la sede del Consiglio regionale della Campania, i consiglieri aderenti al Gruppo hanno individuato all’unanimità quale nuovo Presidente il consigliere Gennaro Oliviero, che subentra a Giovanni Porcelli.
Contestualmente sono state definite anche le altre cariche interne: Giovanni Porcelli è stato nominato Vicepresidente, mentre il ruolo di Tesoriere è stato affidato al consigliere Luca Cascone. Completa la composizione del Gruppo la consigliera Lucia Fortini.
Il nuovo assetto risulta pertanto così composto:
• Presidente: Gennaro Oliviero
• Vicepresidente: Giovanni Porcelli
• Tesoriere: Luca Cascone
• Componente: Lucia Fortini
L’elezione è avvenuta all’unanimità, a conferma della piena condivisione degli obiettivi politici e programmatici del Gruppo consiliare “A Testa Alta”, che proseguirà il proprio impegno istituzionale nell’interesse della Campania e dei cittadini.
“Ringrazio i colleghi del Gruppo consiliare regionale “A Testa Alta” per la fiducia accordatami con l’elezione alla Presidenza del Gruppo. Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e con l’impegno di continuare a lavorare, insieme a tutti i componenti, nell’interesse della Campania e dei cittadini. Auguro buon lavoro al Vicepresidente Giovanni Porcelli, al Tesoriere Luca Cascone e alla consigliera Lucia Fortini. Sono certo che, nel rispetto dei nostri valori e degli obiettivi condivisi, proseguiremo con determinazione il percorso politico e istituzionale intrapreso”, ha affermato Oliviero.