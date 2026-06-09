GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “SODDISFATTO PER INCONTRO CON MINISTRO URSO PER IL CARO RCA AUTO”

“Sono molto soddisfatto dell’incontro tenuto oggi, insieme con i colleghi Consiglieri del Gruppo di Fratelli d’Italia, con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, per aprire un focus sulla ingiusta penalizzazione degli automobilisti e dei motociclisti campani, colpiti dal caro polizze assicurative sulla base di una insopportabile discriminazione territoriale”.

E’ quanto afferma il Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore (FdI).

“Anche a seguito della approvazione all’unanimità in Consiglio Regionale della Campania di una mozione per introdurre in Campania la tariffa unica nazionale per gli automobilisti virtuosi, – aggiunge Fabbricatore – , occorre proseguire un percorso di confronto e collaborazione con i territori, finalizzato all’ascolto delle istanze locali e all’individuazione di soluzioni capaci di generare benefici concreti per cittadini e imprese. La disponibilità del Ministro ad aprire un tavolo di confronto con le parti coinvolte ci rende ottimisti sulla possibilità di individuare una soluzione che restituisca giustizia e parità di trattamento ai cittadini campani”.