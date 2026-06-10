COLLEGAMENTI FERROVIARI. IANNONE (FDI): “REGIONE NON PAGA CONTRIBUTO PER COLLEGAMENTO SAPRI MILANO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
“Si chiarisce che il prolungamento periodico estivo Frecciarossa su Sapri della coppia Milano-Salerno (9515-9592), effettuato fino all’anno scorso in base ad un accordo con la Regione Campania, è un collegamento a mercato che veniva fatto nei weekend estivi (finanziato da Acamir – Regione Campania) e non verrà realizzato per mancanza di risorse economiche da parte della Regione stessa. Quindi, non sono le Ferrovie dello Stato ad aver soppresso i due treni ma è la Regione Campania ad aver deciso di non finanziare più il collegamento. Le Ferrovie dello Stato sono pronte a rinnovare il servizio se la Regione rinnova il suo impegno a finanziare nuovamente l’iniziativa”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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