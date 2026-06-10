COMUNE DI BRACIGLIANO. IL SINDACO IULIANO: “FESTA DELLA CILIEGIA, IMPORTANTE OCCASIONE PER IL TERRITORIO”

Bracigliano si prepara ad accogliere la IV Edizione della Festa della Ciliegia, in programma dal 12 al 14 giugno 2026 tra Palazzo De Simone e il Piazzale della Chiesa di San Giovanni.

Un evento che negli anni è diventato un punto di riferimento per la promozione delle eccellenze agricole locali e che quest’anno si presenta con un programma ricco di appuntamenti dedicati alla ricerca scientifica, alla valorizzazione del territorio, alla cultura rurale e alle tradizioni enogastronomiche.

Protagonista assoluta sarà la Ciliegia Spernocchia, simbolo dell’identità agricola braciglianese e prodotto di eccellenza che rappresenta una risorsa strategica per lo sviluppo economico e turistico del territorio.

Venerdì 12 giugno: ricerca, innovazione e sviluppo territoriale

L’apertura ufficiale della manifestazione è prevista alle ore 18.30 presso Palazzo De Simone con il convegno tecnico-scientifico dal titolo “Identità e sviluppo: il ciliegio come motore del turismo locale”, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento DIFARMA.

Un importante momento di confronto tra istituzioni, mondo accademico, associazioni di settore e produttori, che vedrà la partecipazione del Sindaco di Bracigliano Giovanni Iuliano, dell’Assessore Regionale alle Attività Produttive e Sviluppo Economico Fulvio Bonavitacola, del Presidente dell’Associazione Nazionale Città delle Ciliegie Ferdinando Albano e dei docenti universitari Domenico Ronga, Giuseppe Celano e Andrea Formato.

Interverranno inoltre Antonio Polichetti della Condotta Slow Food Agro-Nocerino-Sarnese e Domenico Liguori, in rappresentanza dei produttori e degli operatori del comparto cerasicolo.

La giornata sarà accompagnata dal concerto della Grande Banda Città di Bracigliano, diretta dal Maestro Carmine Santaniello.

Sabato 13 giugno: alla scoperta dei ciliegeti e del patrimonio storico

La seconda giornata sarà dedicata alla conoscenza del territorio attraverso un tour guidato tra i ciliegeti e il centro storico di Bracigliano, con visite alle chiese, alle catacombe e ai principali luoghi d’interesse del borgo.

Nel pomeriggio Palazzo De Simone ospiterà l’Assemblea Nazionale dell’Associazione “Città delle Ciliegie d’Italia”, importante occasione di confronto tra le realtà italiane che condividono la tradizione cerasicola.

In serata il Piazzale della Chiesa di San Giovanni si trasformerà in un grande spazio dedicato alle degustazioni dei prodotti tipici locali, accompagnate da musica e momenti di intrattenimento per residenti e visitatori.

Domenica 14 giugno: il Concorso Nazionale e il gran finale

L’ultima giornata della manifestazione si aprirà con una ciclopedalata turistica lungo un suggestivo percorso panoramico tra i ciliegeti e con ulteriori visite guidate nel borgo.

Momento centrale della giornata sarà il prestigioso XXVII Concorso Nazionale “La Ciliegia più Bella e più Buona d’Italia”, che si svolgerà presso Palazzo De Simone alla presenza dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania e del Direttore dei Mercati Ortofrutticoli d’Italia.

L’evento rappresenta uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati alla valorizzazione della qualità delle produzioni cerasicole italiane.

La manifestazione si concluderà nel Piazzale della Chiesa di San Giovanni con spettacoli, degustazioni e la cerimonia di premiazione dei produttori locali.

I sapori autentici della tradizione braciglianese

Per tutta la durata della Festa della Ciliegia sarà possibile degustare le eccellenze gastronomiche del territorio, tra cui salumi tipici, mallone, braciola di capra, pane biscottato, miele e olio locale, dolci preparati con marmellata di ciliegie e numerose proposte dedicate alla Ciliegia Spernocchia.

Un evento che valorizza identità e territorio

La Festa della Ciliegia rappresenta un’importante occasione di promozione per Bracigliano, capace di coniugare tradizione agricola, innovazione, turismo esperienziale e cultura locale.

Tre giorni di incontri, degustazioni, spettacoli e approfondimenti che confermano il ruolo della ciliegia come simbolo identitario e volano di sviluppo per l’intera comunità.

L’ingresso a tutte le iniziative è libero e gratuito.

Informazioni

Comune di Bracigliano

Palazzo De Simone – Piazzale Chiesa di San Giovanni

Bracigliano (SA)