CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO GIORDANO AL LAVORO PER LA GIUNTA. IL BLITZ FALLITO TRA PD E PETRONE

Redazione Agenda Politicadai Comuni

E’ già al lavoro per la composizione della nuova Giunta Comunale che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe vedere la luce ad inizio della prossima settimana: il Sindaco di Cava de’ Tirreni Raffaele Giordano non ha perso un solo minuto, dopo l’esito vincente del turno di ballottaggio. Questa mattina un incontro, a Palazzo di Città, con l’ex primo cittadino Vincenzo Servalli, anche se il passaggio di consegne tra i due è in programma per giovedi’ 11 Giugno, a partire dalle 13:30. Intanto, in città, tiene banco il commento al dato elettorale e, seppure in maniera ufficiosa, stanno emergendo numerosi particolari di quella che è stata una trattativa tra i vertici Provinciali del Partito Democratico di Salerno ed il candidato Sindaco Luigi Petrone. A quanto si apprende, a sole 48 ore dal voto per il secondo turno, ci sarebbe stato un vero e proprio accordo con tanto di assegnazione di ruoli all’interno della Giunta tra il Pd e Petrone. I numeri, pero’, hanno detto che il blitz è fallito ed ora il Partito Democratico di Piero De Luca deve fare i conti con una amministrazione comunale, quella di Cava de’ Tirreni, che, a partire dalla sanità, non prenderà decisioni subordinate all’ok del Pd.

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