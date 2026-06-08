SAN VALENTINO TORIO. ECCO LA GIUNTA DEL SINDACO MICHELE STRIANESE AL SUO TERZO MANDATO

Con decreto del Sindaco di San Val è stata ufficializzata la composizione della nuova Giunta Comunale di San Valentino Torio, con la nomina degli assessori e l’attribuzione delle rispettive deleghe amministrative. Contestualmente sono state conferite specifiche deleghe consultive e di collaborazione ai consiglieri comunali di maggioranza non facenti parte dell’esecutivo.

A ricoprire il ruolo di Vice Sindaco sarà Rosanna Ruggiero, alla quale sono state assegnate le deleghe ai Lavori Pubblici ed Edilizia Scolastica, Attività Produttive (SUAP), Commercio, Fondi Europei, Rapporti con Enti e Partecipate, Rapporti con Associazioni e Parrocchie e Transizione Digitale della Pubblica Amministrazione.

Enzo Ferrante sarà assessore con delega all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata (SUE), Politiche Giovanili, Eventi e Spettacoli, Promozione Turistica del territorio e valorizzazione del brand “Città degli Innamorati”.

A Raffaella Zuottolo sono state affidate le deleghe alla Manutenzione, Patrimonio Comunale, Pubblica Istruzione, Rapporti con l’Università, Cultura e Formazione Professionale.

Massimiliano Russo si occuperà di Tributi, Polizia Locale, Viabilità, Sicurezza Urbana e Legalità, oltre che di Protezione Civile.

Giuseppe Pascale avrà invece competenza nelle materie del Personale, Lavoro, Politiche Agricole e Politiche Abitative.

Il Sindaco ha inoltre mantenuto direttamente alcune deleghe strategiche, tra cui Bilancio e Programmazione Economica, Controllo delle Partecipate, Igiene Urbana e Ciclo Integrato dei Rifiuti, Politiche Sanitarie, Ambiente, Politiche Sociali, Pari Opportunità, Trasporto Pubblico, Sport, Affari Generali, Contenzioso, Decoro Urbano e altre materie di particolare rilevanza amministrativa.

Nell’ottica di una maggiore partecipazione amministrativa e di un più ampio coinvolgimento della maggioranza consiliare, il Sindaco ha conferito specifiche deleghe di studio, proposta e collaborazione anche ai consiglieri comunali non nominati assessori.

Le deleghe assegnate riguardano Pasqualina Garofalo per Igiene Urbana, Ciclo Integrato dei Rifiuti e Cimitero; Claudia Vergati per Politiche Sanitarie, Prevenzione e Promozione della Salute Pubblica; Antonio Longobardi per Trasporto Pubblico, Logistica e Autotrasporto, Controllo di Gestione e Bilancio Partecipato, nonché per le politiche di sostegno all’imprenditorialità e all’occupazione giovanile; Andrea Strianese per Affari Generali, Sport, Benessere e Tutela degli Animali; Pietro Vastola per Contenzioso, Difesa Legale dell’Ente, Ambiente e Decoro Urbano; Maddalena Celentano per Politiche Sociali e Pari Opportunità.