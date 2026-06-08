SALERNO. PER IL RUOLO DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E’ DERBY TRA EVA AVOSSA ED ANGELO CARAMANNO

L’ultimo tassello a disposizione della maggioranza del Sindaco di Salerno De Luca – ovvero il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale – sarà attribuito alla lista Progressisti per Salerno. Un derby interno tra gli eletti, con due nomi che rispetto agli altri, in questo momento sembrano ricevere particolari apprezzamenti da parte dell’ex Presidente della Regione Campania: Eva Avossa ed Angelo Caramanno.
Per Eva Avossa, che è stata, nel corso della consiliatura dell’ex Sindaco Napoli, assessore al bilancio, si tratterebbe anche di un primato al termine di una carriere politica: quello di essere la prima donna a rivestire il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale di Salerno.
Per Angelo Caramanno, invece, gioca la continuità che ha svolto un ruolo determinante nell’attribuzione delle deleghe ai singoli assessori comunali: è stato, infatti, proprio lui il Presidente del Consiglio Comunale prima dello scioglimento con le dimissioni di Enzo Napoli.