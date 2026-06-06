ANGRI. IL BALLOTTAGGIO DI FAMIGLIA TRA ALFONSO SCOPPA E PASQUALE MAURI: NIPOTE E ZIO

E’ una questione di famiglia il ballottaggio ad Angri, per la scelta del nuovo Sindaco dopo gli 11 anni di governo di Cosimo Ferraioli. In campo ci sono, per il secondo turno delle Comunali, Alfonso Scoppa e Pasquali Mauri, Zio e Nipote, che si contenderanno, a suon di voti, la carica di primo cittadino di Angri.

Alfonso Scoppa: Candidato civico, ha chiuso il primo turno in vantaggio ottenendo circa il 40,38% dei voti.

Pasquale Mauri: Candidato sostenuto da diverse liste civiche e di centrosinistra (tra cui il Partito Democratico), ha raggiunto il ballottaggio con circa il 31,2% dei consensi al primo turno