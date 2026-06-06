SALERNO. MARENGHI (FDI): “ORDINANZA DE LUCA MOVIDA? PRIMA INCONTRARE I COMMERCIANTI”

“Un elementare principio di civiltà giuridica impone alla pubblica Autorità di ascoltare le categorie interessate prima di assumere una decisione amministrativa. L’ordinanza sindacale che, fatta eccezione per Piazza della Libertà, impone limiti alla musica nei locali, è stata adottata senza un confronto preventivo con i gestori delle attività. Calare le scelte dall’alto in modo autoritativo, senza coinvolgere gli operatori del settore, non è un esempio di buona amministrazione”. Lo scrive sui social l’ex candidato sindaco del centrodestra e neo consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gherardo Marenghi.

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