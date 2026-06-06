PD CAMPANIA. LE DICHIARAZIONI DI FRANCO PICARONE CHE SCUOTONO IL PARTITO DI PIERO DE LUCA

“Ho ricevuto, dopo le Regionali, le richieste di tanti partiti che mi hanno proposto di aderire”. La dichiarazione che il Consigliere Regionale del Pd Franco Picarone ha rilasciato, nel corso di un’intervista a Sud Tv, è destinata a creare una discussione all’interno del Partito Democratico della Campania, guidato dal Segretario Regionale Piero De Luca. Per la prima volta, negli ultimi anni, un esponente del Pd della Campania parla, seppure in maniera velata ed indiretta, della possibilità di cambiare partito o, quanto meno, di guardarsi intorno, facendo cadere il vincolo di indissolubilità che dovrebbe esserci tra amministratori e Pd. Un segnale che va letto, in una fase politica nella quale tanti esponenti del Pd della Campania, dopo l’uscita di De Luca da Palazzo Santa Lucia per lasciare posto a Roberto Fico, hanno intenzione di ricollocarsi: all’interno del Partito Democratico o, anche, fuori dal Pd. All’orizzonte le prossime elezioni politiche del 2027 ma, soprattutto, la nuova Legge Elettorale per Senato e Camera dei Deputati che potrebbe stravolgere tutti gli equilibri esistenti all’interno dei partiti.

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