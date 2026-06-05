SALERNO. LISTE, FINITO IL RICONTEGGIO: 3 CONSIGLIERI PER AVANTI SALERNO, 1 PER DAVVERO VERDI

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Si è concluso, questa mattina, il riconteggio dei voti attribuiti alle liste che hanno partecipato alle ultime elezioni comunali di Salerno: nessuna modifica nell’attribuzione dei seggi, rispetto a quanto già fatto, in via provvisoria dal Ministero dell’Interno. Non c’e’ stato nessun recupero da parte della lista Avanti Salerno rispetto a quella dei Davvero Verdi: tre consiglieri vengono assegnati alla prima, uno alla seconda. Niente modifica nell’assegnazione dei seggi, nessuna novità anche per l’ultimo tassello da completare nel mosaico dell’amministrazione comunale De Luca: la Presidenza del Consiglio Comunale. Il nome, a questo punto, resta solo quello di Horace di Carlo, eletto nella lista di Salerno per i Giovani che, per il momento, ha ottenuto, nonostante il dato elettorale importante, solo l’assessore alle Politiche Sociali con Paola De Roberto.

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