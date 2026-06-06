CAVA DE’ TIRRENI. AL VIA LA SFIDA ALL’ULTIMO VOTO TRA RAFFAELE GIORDANO E LUIGI PETRONE

Parte il secondo turno, quello di ballottaggio, solo perchè al primo turno, per un pugno di voti, Raffaele Giordano, candidato sindaco a Cava de’ Tirreni, ha sfiorato la vittoria diretta, senza passare per i supplementari. Da oggi – e fino a domani alle 15:00 – è sfida all’ultimo voto tra Raffaele Giordano e Luigi Petrone.

Nessun apparentamento, nessuna dichiarazione di voto da parte dei candidati rimasti fuori al primo turno: Accarino, Lamberti e Canora. Per conquistare la vittoria la ballottaggio e, quindi, succedere a Vincenzo Servalli alla carica di Sindaco di Cava de’ Tirreni, tra Giordano e Petrone sarà necessario conquistare un solo voto piu’ dell’avversario.