IL PD CAMPANIA MUOVE LE PRIME MOSSE PER LE POLITICHE: DE LUCA JR AL SENATO, PETRACCA ALLA CAMERA

Piero De Luca dalla Camera dei Deputati al Senato della Repubblica, Maurizio Petracca, mister preferenze Provincia di Avellino capolista alla Camera nel collegio che comprende sia la Provincia Irpina che quella di Salerno. Arrivano le prime indiscrezioni, dall’interno del Pd della Campania, per la composizione delle liste in vista dell’appuntamento con le Politiche del 2027. L’asse Salerno-Avellino, che ha portato anche alla vittoria al primo turno, nel capoluogo irpino, del Sindaco Pizza, sostenuto dall’intero Campo Largo, dovrebbe continuare a lavorare anche per le elezioni politiche. Da verificare, ovviamente, il resto dei candidati, tanto alla Camera quanto al Senato, anche se molto dipenderà dall’eventuale introduzione, nella nuova Legge Elettorale, del sistema di elezione legato alle preferenze. Dal Consiglio Regionale scalpitano sia Corrado Matera che Luca Cascone, come anche l’ex Presidente della Commissione Bilancio Franco Picarone. E poi i sindaci della Provincia di Salerno, alcuni dei quali giunti a fine corsa per il terzo mandato: in pole position c’è Giuseppe Lanzara di Pontecagnano Faiano

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