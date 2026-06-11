ROBERTO CELANO (FORZA ITALIA): “REGIONE CHIARISCA SU RITARDI FONDI PER AGRICOLTURA. AZIENDE A RISCHIO”

Il Consigliere regionale di Forza Italia, Roberto Celano, ha presentato questa mattina un’interrogazione a risposta scritta urgente al Presidente della Regione Campania per fare piena luce sui gravi ritardi che stanno interessando le istruttorie e i pagamenti delle misure SRA (Sviluppo Rurale Ambientale) relative alla campagna 2025.
L’iniziativa nasce a seguito delle preoccupanti segnalazioni provenienti dal mondo agricolo e, in particolare, dalla denuncia formulata da Coldiretti Salerno circa il blocco di numerose pratiche e il conseguente ritardo nell’erogazione dei contributi destinati alle aziende beneficiarie.
«Parliamo di strumenti fondamentali per sostenere le imprese che investono nella sostenibilità ambientale, nella tutela del territorio e nella qualità delle produzioni agricole. È inaccettabile che centinaia di aziende, molte delle quali già sottoposte a fortissime pressioni economiche, siano lasciate nell’incertezza a causa di ritardi amministrativi che rischiano di compromettere la loro stessa tenuta finanziaria», dichiara Celano.
Particolarmente esposte risultano le aziende zootecniche, le imprese biologiche, quelle che adottano sistemi di produzione integrata e le aziende che praticano tecniche di minima lavorazione dei suoli, tutte realtà che rappresentano un presidio strategico per la sostenibilità e la competitività dell’agricoltura campana.
Nell’interrogazione, il consigliere regionale chiede alla Giunta di chiarire il numero delle pratiche ancora non concluse, le cause che hanno determinato il rallentamento delle istruttorie, le eventuali responsabilità amministrative e le iniziative adottate per superare le criticità segnalate.
«La situazione appare particolarmente delicata anche alla luce delle imminenti scadenze previste dalla normativa. Il mancato completamento delle istruttorie entro i termini potrebbe infatti esporre numerose aziende al rischio di recupero delle somme già percepite negli anni precedenti e determinare il disimpegno delle risorse con conseguenze estremamente gravi per l’intero comparto agricolo regionale», sottolinea Celano.
L’esponente di Forza Italia ha inoltre chiesto alla Regione di rendere noto un cronoprogramma dettagliato per lo smaltimento dell’arretrato e per la liquidazione dei contributi spettanti, nonché di riferire tempestivamente alla competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione delle misure SRA.
«Gli agricoltori hanno diritto a risposte chiare, tempi certi e procedure efficienti. La Regione non può permettersi ritardi che mettono a rischio risorse pubbliche fondamentali e penalizzano imprese che hanno rispettato tutti gli impegni richiesti. Occorre intervenire immediatamente per garantire la conclusione delle istruttorie e la regolare erogazione degli aiuti», conclude Celano.
L’iniziativa nasce a seguito delle preoccupanti segnalazioni provenienti dal mondo agricolo e, in particolare, dalla denuncia formulata da Coldiretti Salerno circa il blocco di numerose pratiche e il conseguente ritardo nell’erogazione dei contributi destinati alle aziende beneficiarie.
«Parliamo di strumenti fondamentali per sostenere le imprese che investono nella sostenibilità ambientale, nella tutela del territorio e nella qualità delle produzioni agricole. È inaccettabile che centinaia di aziende, molte delle quali già sottoposte a fortissime pressioni economiche, siano lasciate nell’incertezza a causa di ritardi amministrativi che rischiano di compromettere la loro stessa tenuta finanziaria», dichiara Celano.
Particolarmente esposte risultano le aziende zootecniche, le imprese biologiche, quelle che adottano sistemi di produzione integrata e le aziende che praticano tecniche di minima lavorazione dei suoli, tutte realtà che rappresentano un presidio strategico per la sostenibilità e la competitività dell’agricoltura campana.
Nell’interrogazione, il consigliere regionale chiede alla Giunta di chiarire il numero delle pratiche ancora non concluse, le cause che hanno determinato il rallentamento delle istruttorie, le eventuali responsabilità amministrative e le iniziative adottate per superare le criticità segnalate.
«La situazione appare particolarmente delicata anche alla luce delle imminenti scadenze previste dalla normativa. Il mancato completamento delle istruttorie entro i termini potrebbe infatti esporre numerose aziende al rischio di recupero delle somme già percepite negli anni precedenti e determinare il disimpegno delle risorse con conseguenze estremamente gravi per l’intero comparto agricolo regionale», sottolinea Celano.
L’esponente di Forza Italia ha inoltre chiesto alla Regione di rendere noto un cronoprogramma dettagliato per lo smaltimento dell’arretrato e per la liquidazione dei contributi spettanti, nonché di riferire tempestivamente alla competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione delle misure SRA.
«Gli agricoltori hanno diritto a risposte chiare, tempi certi e procedure efficienti. La Regione non può permettersi ritardi che mettono a rischio risorse pubbliche fondamentali e penalizzano imprese che hanno rispettato tutti gli impegni richiesti. Occorre intervenire immediatamente per garantire la conclusione delle istruttorie e la regolare erogazione degli aiuti», conclude Celano.