IL CAMPO LARGO DICE NO ALLA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE: SILENZIO SULLE PREFERENZE

“La destra è divisa e, dopo la sconfitta al referendum costituzionale, prova a forzare la mano sulla legge elettorale perché teme di perdere le prossime elezioni politiche. È il tentativo di riscrivere le regole del gioco, introducendo meccanismi che allontanano i cittadini dalla scelta dei propri rappresentanti e concentrano ancora più potere nelle mani dei leader di partito. Proprio per questo, come forze di opposizione, abbiamo concordato emendamenti comuni per contrastare questo disegno e impegnarci in una battaglia comune contro la deriva di una destra che pensa solo alle proprie poltrone. Intanto, l’esecutivo continua a fare spallucce agli italiani che da quattro anni aspettano risposte ai loro problemi quotidiani: salari bassi, sanità in difficoltà, caro energia e crisi sociale. Ormai il governo Meloni pensa soltanto a garantire se stesso, dimenticandosi di famiglie e imprese”. Lo dichiarano in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, e i due leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

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