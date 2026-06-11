NOCERA INFERIORE. IL SINDACO PAOLO DE MAIO: “TARI IN ARRIVO, C’E’ UNA NUOVA RIDUZIONE PER IL 2026”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

I contribuenti potranno saldare in un’unica soluzione entro 25 giugno oppure scegliere di rateizzare in 4 pagamenti.

Le scadenze per l’adempimento sono fissate alle seguenti date: 25 GIUGNO, 25 LUGLIO, 25 SETTEMBRE, 24 OTTOBRE.
Anche quest’anno una buona notizia per i cittadini di Nocera Inferiore: le tariffe saranno più leggere rispetto al 2025, con una riduzione complessiva di circa il 4%.
Lo annuncia Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore. 
 Bonus TARI riconosciuto a 3.984 famiglie;
 Possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 25 giugno;
 Oppure in 4 rate con scadenza 25 giugno, 25 luglio, 25 settembre e 24 ottobre.

Un risultato che conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel contenere il peso dei tributi e sostenere le famiglie e le attività del territorio.
 Questa amministrazione riesce ancora una volta a venire incontro ai cittadini, consentendo una riduzione della Tari che negli ultimi due anni supera il 9%.
È stato, inoltre applicato, a favore di quasi 4000 famiglie rientranti nell’elenco ministeriale di cui alla piattaforma Sgate, il bonus Tari.

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