CONFRAGRICOLTURA CAMPANIA CHIEDE ALLA REGIONE UN PROTOCOLLO PER L’EMERGENZA CALDO

Confagricoltura Campania chiede alla Regione Campania la convocazione urgente di un tavolo regionale con le organizzazioni datoriali e sindacali del settore agricolo per definire un protocollo condiviso sulla gestione dell’orario di lavoro durante i periodi di caldo estremo, garantendo uniformità di applicazione su tutto il territorio regionale
La proposta nasce dalla necessità di fornire un indirizzo uniforme alle imprese agricole campane nel rispetto della normativa vigente e della durata ordinaria della prestazione lavorativa. “Confagricoltura Campania – si legge nella nota – auspica pertanto che tutte le organizzazioni coinvolte possano contribuire costruttivamente alla definizione dell’accordo”.
La proposta nasce dalla necessità di fornire un indirizzo uniforme alle imprese agricole campane nel rispetto della normativa vigente e della durata ordinaria della prestazione lavorativa. “Confagricoltura Campania – si legge nella nota – auspica pertanto che tutte le organizzazioni coinvolte possano contribuire costruttivamente alla definizione dell’accordo”.
“L’obiettivo comune – conclude la nota – resta quello di coniugare sicurezza, tutela del lavoro e continuità produttiva, fornendo alle aziende agricole del territorio strumenti concreti per affrontare una delle principali sfide poste dai cambiamenti climatici”.