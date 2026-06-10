GIUSEPPE DE MITA RIUNISCE BASE POPOLARE CAMPANIA: L’APPUNTAMENTO E’ PER SABATO 13 GIUGNO

Sabato 13 Giugno dalle 10 alle 13, pressol’eremo camaldolese di Visciano (Na) Base Popolare terrà la sua prima manifestazione pubblica in Campania secondo il programma allegato. Gli interventi vedranno protagonisti non solo accademici come Carlo Iannello, dell’Università Vanvitelli e Giulio De Rita ricercatore del Censis, ma anche molti esponenti dell’area cattolica popolare che non hanno casa nelle attuali

coalizioni. Tra questi Gennaro Salzano, Venanzio Carpentieri, Antonio Manzo, Mario Mauro e amministratori come Edda De Iasio, Gianfranco Della Valle e Luigi Magliano

A chiudere i lavori della mattinata sarà Giuseppe De Mita, già deputato e vice presidente della Regione Campania, che da un mese è stato eletto Coordinatore Nazionale di Base Popolare.

E sarà lo stesso De Mita a rappresentare i Popolari basisti alla convention che si terrà a Milano il 15 Giugno organizzata da europeisti.eu, di Percamillo Falasca, alla quale parteciperanno anche Carlo Cottarelli, Pina Picierno e Carlo Calenda

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