COMUNE DI SIANO. LA SODDISFAZIONE DEL SINCACO MARCHESE PER NOMINA DON ANTONIO PISANI

Redazione Agenda Politicadai Comuni
La comunità di Siano esprime profonda soddisfazione e sincere congratulazioni al nostro concittadino Don Antonio Pisani, sacerdote della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, per il prestigioso incarico conferitogli dalla Conferenza Episcopale Campana quale Incaricato Regionale del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica – Sovvenire.
La nomina, avvenuta nel corso dell’Assemblea ordinaria dei Vescovi della Campania svoltasi a Castellammare di Stabia l’8 e il 9 giugno 2026, rappresenta un importante riconoscimento per il costante impegno pastorale, la dedizione al servizio della Chiesa e le qualità umane e spirituali.

Don Antonio, che da sempre porta con orgoglio le radici sianesi, continua a distinguersi per competenza, disponibilità e spirito di servizio, diventando motivo di orgoglio per l’intera comunità.
A lui rivolgiamo i più affettuosi auguri di buon lavoro per questo nuovo e importante incarico, certi che saprà svolgerlo con la passione, la serietà e la sensibilità che da sempre lo contraddistinguono.
Congratulazioni, Don Antonio!
Siano è orgogliosa di te.

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