COMUNE DI SIANO. LA SODDISFAZIONE DEL SINCACO MARCHESE PER NOMINA DON ANTONIO PISANI

La comunità di Siano esprime profonda soddisfazione e sincere congratulazioni al nostro concittadino Don Antonio Pisani, sacerdote della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, per il prestigioso incarico conferitogli dalla Conferenza Episcopale Campana quale Incaricato Regionale del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica – Sovvenire.

La nomina, avvenuta nel corso dell’Assemblea ordinaria dei Vescovi della Campania svoltasi a Castellammare di Stabia l’8 e il 9 giugno 2026, rappresenta un importante riconoscimento per il costante impegno pastorale, la dedizione al servizio della Chiesa e le qualità umane e spirituali.

Don Antonio, che da sempre porta con orgoglio le radici sianesi, continua a distinguersi per competenza, disponibilità e spirito di servizio, diventando motivo di orgoglio per l’intera comunità.

A lui rivolgiamo i più affettuosi auguri di buon lavoro per questo nuovo e importante incarico, certi che saprà svolgerlo con la passione, la serietà e la sensibilità che da sempre lo contraddistinguono.

Congratulazioni, Don Antonio!

Siano è orgogliosa di te.