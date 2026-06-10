COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO. ARRIVA LA DIFFIDA DELLA PREFETTURA PER IL RENDICONTO DI GESTIONE

“La Prefettura ha diffidato il Consiglio Comunale di Castel San Giorgio ad approvare il Rendiconto di Gestione 2025, documento che per legge avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 aprile.

Nella diffida, allegata nei commenti, il Prefetto ha assegnato 20 giorni per provvedere alla approvazione, in caso contrario il Consiglio Comunale sarà sciolto. “

Lo scrivono, in una nota diffusa alla stampa, i Consiglieri Comunali di Fdi di Castel San Giorgio.

Avevamo già segnalato in più occasioni il ritardo accumulato dall’Amministrazione anche su questo.

Purtroppo, quanto sta accadendo è il riflesso di una maggioranza che non esiste piu’ e che da tempo mostra evidenti difficoltà organizzative e politiche che certificano l’abbandono e lo stato di degrado totale del Paese.

Basti pensare alle recenti difficoltà:

nel riunire la Giunta Comunale per l’adozione di atti importanti;

nell’ultima seduta consiliare si sono presentati con numeri risicati, solo 6 presenti.

assenza in massa ai 2 Consigli Comunali per approvare lo Streaming.