FRANCO PICARONE (PD): “PRESENTATA MOZIONE PER INTRODURRE PREFERENZE NELLA LEGGE ELETTORALE”

“Ieri ho presentato come primo firmatario la mozione, che ha sottoscritto il gruppo PD, avente per oggetto la riforma della legge elettorale per restituire ai cittadini il diritto di scelta diretta dei propri rappresentanti in parlamento e, quindi, il ritorno per gli elettori del voto di preferenza per la scelta dei parlamentari da mandare alla Camera o al Senato.”

Lo annuncia il Consigliere Regionale del Partito Democratico Franco Picarone.

Questo il testo della mozione che sarà discussa prossimamente in aula:

Riforma della legge elettorale:�restituire ai cittadini il voto di preferenza Napoli, 10 giugno 2026

Franco Picarone Primo firmatario · Consigliere Regionale PD

PREMESSO CHE • L’art. 1 della Costituzione sancisce che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. • L’art. 48 della Costituzione garantisce il diritto di voto come personale, libero ed eguale. • L’attuale legge elettorale nazionale (L. 165/2017, c.d. Rosatellum) non consente agli elettori di esprimere una preferenza diretta sui candidati al Parlamento, affidando di fatto alle segreterie di partito la selezione dei rappresentanti eletti attraverso il meccanismo delle liste bloccate. CONSIDERATO CHE • Il sistema delle liste bloccate indebolisce il rapporto diretto tra eletti ed elettori, comprimendo la rappresentanza democratica e la libera scelta dei cittadini. • La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017, ha più volte evidenziato criticità nelle leggi elettorali nazionali, sottolineando l’importanza della rappresentatività e della scelta consapevole degli elettori. • Una più ampia partecipazione democratica rafforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nell’intero sistema politico. • Numerosi Comuni campani e di altre regioni d’Italia hanno già adottato atti di indirizzo analoghi, esprimendo la volontà dei territori di vedere riformato il sistema elettorale in senso più partecipativo. RITENUTO CHE • Sia necessario promuovere una riforma della legge elettorale che restituisca ai cittadini il pieno diritto di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. • Il Consiglio Regionale della Campania, quale istituzione di rango costituzionale rappresentativa di oltre cinque milioni di cittadini, abbia il dovere di farsi portavoce autorevole di questa istanza presso le sedi legislative nazionali. • Le Regioni, in forza dell’art. 121 della Costituzione e del loro ruolo nel sistema delle autonomie, siano soggetti istituzionali legittimati a sollecitare interventi riformatori da parte del Parlamento. IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E LA GIUNTA REGIONALE • A sostenere ogni iniziativa istituzionale volta alla modifica della legge elettorale nazionale, affinché venga garantita ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i propri Deputati e Senatori. • A trasmettere la presente mozione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ai capigruppo parlamentari di tutti gli schieramenti politici. • A promuovere, anche in raccordo con le altre Regioni italiane, momenti di confronto istituzionale e di sensibilizzazione sul tema della rappresentanza democratica e del diritto di voto. • A dare adeguata diffusione alla presente mozione attraverso i canali istituzionali del Consiglio Regionale della Campania. FIRMATARI — GRUPPO PD