OLEVANO SUL TUSCIANO. DAL SET AL SENATO: IL TOUR DEGLI STUDENTI DI CINEDU’ SCHOOLMOVIE

Un’esperienza educativa straordinaria che unisce creatività, formazione e cittadinanza attiva. Dopo l’entusiasmante partecipazione alla realizzazione del cortometraggio che ha visto protagonisti gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Olevano sul Tusciano, il percorso di Cinedù Schoolmovie ha vissuto un’altra importante tappa istituzionale con la partecipazione alla conferenza ufficiale svoltasi presso Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica.

L’evento ha rappresentato un prestigioso momento di confronto e valorizzazione delle buone pratiche educative, offrendo all’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” l’opportunità di rappresentare il territorio di Olevano sul Tusciano in un contesto di rilevanza nazionale.

«La partecipazione dei nostri studenti a un progetto di così alto valore formativo rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità», dichiara Eterna Maruotto, Delegata alla Pubblica Istruzione del Comune di Olevano sul Tusciano. «Cinedù Schoolmovie dimostra come il linguaggio del cinema possa diventare uno straordinario strumento educativo, capace di sviluppare competenze, creatività, spirito di squadra e senso di appartenenza. Vedere i nostri ragazzi protagonisti di un percorso che dal set li conduce fino alle istituzioni della Repubblica è un segnale importante della qualità dell’offerta formativa del nostro territorio.»

La Delegata ha inoltre voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Enza Ruggiero, ideatrice e anima del progetto: «Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a Enza Ruggiero per la passione, la professionalità e la visione con cui porta avanti, anno dopo anno, un’iniziativa che arricchisce il percorso educativo di tanti giovani. Il suo impegno contribuisce concretamente alla crescita culturale e umana delle nuove generazioni.»

L’avventura di Cinedù Schoolmovie proseguirà ora verso la fase conclusiva della manifestazione. L’appuntamento è fissato per il prossimo mese di luglio nello straordinario scenario dei Templi di Paestum, dove si svolgerà la finalissima che vedrà ancora una volta protagonisti i giovani talenti del territorio.

L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio sostegno a tutte le iniziative che promuovono la formazione, la cultura e la partecipazione attiva dei ragazzi, riconoscendo nella scuola un presidio fondamentale per la crescita della comunità.