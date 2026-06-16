FULVIO MARTUSCIELLO (FORZA ITALIA): “RISPETTO VOTO PARLAMENTO EUROPEO, IO ESTRANEO AI FATTI CONTESTATI”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Rispetto la scelta del Parlamento europeo che mi consentirà di poter chiarire quanto prima la mia posizione. Ribadisco quanto ho detto sin dal primo momento: sono estraneo ai fatti contestati”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, dopo il voto dell’Aula di Strasburgo sulla revoca dell’immunità parlamentare. “La revoca dell’immunità consente alla Procura di avviare le indagini. Ringrazio tutti i colleghi che, leggendo gli atti, hanno votato a mio favore”, aggiunge Martusciello.

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