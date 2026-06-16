OLEVANO SUL TUSCIANO. MICHELA DI FEO: “IMPORTANTE AVVIO ATTIVITA’ DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO”

Il Distretto “Costa Mediterraneo Quality” entra nella sua fase pienamente operativa. Il Distretto Diffuso del Commercio (DDC), riconosciuto dalla Regione Campania alla fine del 2023, vede il Comune di Bellizzi nel ruolo di capofila, affiancato dai Comuni di Montecorvino Pugliano e Olevano sul Tusciano.

Si tratta di un’alleanza strategica nata per valorizzare la rete commerciale di prossimità, promuovere lo sviluppo economico locale, migliorare l’attrattività dei centri urbani coinvolti e intercettare i flussi di passeggeri in transito dall’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, trasformandoli in nuove opportunità di crescita per l’intero comprensorio.

Il finanziamento di 250.000 euro, approvato dalla Giunta Regionale della Campania, rappresenta il risultato concreto di un percorso condiviso, fondato sulla collaborazione istituzionale, sulla capacità di fare rete e su una visione comune orientata al futuro.

Per il Comune di Olevano sul Tusciano, questo traguardo costituisce un’importante occasione di sviluppo e di valorizzazione delle attività economiche locali, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere iniziative capaci di generare crescita, innovazione e nuove prospettive per cittadini e imprese.

«L’avvio operativo del Distretto “Costa Mediterraneo Quality” è una notizia estremamente positiva per il nostro territorio e per il tessuto commerciale locale – dichiara l’Assessora del Comune di Olevano sul Tusciano, Michela Di Feo –. Il finanziamento ottenuto è il frutto di una proficua collaborazione tra i Comuni partner e testimonia quanto sia importante fare rete per costruire opportunità concrete di sviluppo.

Come Amministrazione crediamo fortemente nel commercio di vicinato, nelle nostre imprese e nella capacità del territorio di attrarre investimenti e nuove occasioni di crescita. Questo progetto rappresenta una leva strategica per rafforzare l’economia locale, migliorare i servizi e valorizzare le eccellenze che caratterizzano Olevano sul Tusciano e l’intero comprensorio.

Continueremo a lavorare con determinazione affinché le risorse messe a disposizione producano risultati tangibili e duraturi, a beneficio delle attività economiche, dei cittadini e delle future generazioni».

L’Amministrazione comunale esprime inoltre un sentito ringraziamento all’Ufficio Tecnico del Comune di Bellizzi, all’architetto Francesca Ciancimino e agli assessori delegati dei Comuni partner, il cui contributo è stato determinante per il raggiungimento di questo importante risultato.