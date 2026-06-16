I LEADER DEL CAMPO LARGO A PRANZO INSIEME: MA MATTEO RENZI NON C’E’ A TAVOLA CON GLI ALTRI

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Segnatevi queste due date: 8 e 15 Luglio”. E’ questo il messaggio che arriva da Elly Schlein (Partito Democratico), Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle), Bonelli e Fratoianni (Alleanza Verdi Sinistra), in occasione di un pranzo politico che i leader dei partiti del Campo Lrgo hanno tenuto questa mattina. Assente, dall’incontro, il leader di Casa Riformista Matteo Renzi la cui assenza dal tavolo del Centro Sinistra non è passata inosservata, suscitando anche l’ironia di Carlo Calenda.

“Ma Renzi era sotto il tavolo?”. Carlo Calenda commenta così via social la foto postata del pranzo oggi tra Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

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