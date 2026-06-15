A BRACIGLIANO GRANDE SUCCESSO PER LA QUARTA EDIZIONE DELLA FESTA DELLA CILIEGIA

Grande successo per la IV Festa della Ciliegia di Bracigliano: tre giorni dedicati all’eccellenza cerasicola, all’innovazione e alla valorizzazione del territorio

Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico la IV edizione della Festa della Ciliegia, organizzata dal Comune di Bracigliano con il patrocinio della Regione Campania e in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città delle Ciliegie.

Per tre giorni Bracigliano è stata la capitale della cerasicoltura italiana, ospitando amministratori, esperti, produttori, ricercatori e cittadini in un confronto costruttivo sul futuro dell'”oro rosso” e sulle prospettive di sviluppo economico, turistico e sociale legate alle produzioni di eccellenza del territorio.

Nel corso degli incontri sono stati affrontati temi strategici per il comparto cerasicolo: dalle tecniche colturali innovative per il miglioramento della qualità del prodotto alle nuove tecnologie per il monitoraggio e la prevenzione delle malattie delle piante, fino alle opportunità offerte dall’integrazione tra agricoltura, turismo e valorizzazione territoriale.

La manifestazione ha registrato anche la partecipazione di autorevoli rappresentanti della Regione Campania. Nei giorni precedenti la serata conclusiva è intervenuto l’Assessore regionale alle Attività Produttive, Fulvio Bonavitacola, mentre la serata finale ha visto la partecipazione dell’Assessore regionale all’Agricoltura, On. Maria Carmela Serluca, a conferma dell’attenzione che la Regione riserva al comparto agricolo e alle eccellenze produttive del territorio.

Alla serata conclusiva sono inoltre intervenuti il Sindaco di Bracigliano Gianni Iuliano, il Sindaco di Siano Giorgio Marchese, il Presidente dell’Associazione Nazionale Città delle Ciliegie Ferdinando Albano, il Direttore Carlo Conticchio e la biologa Sabrina Lucchetti, che hanno offerto importanti spunti di riflessione sulle sfide e sulle opportunità che attendono il settore.

Particolarmente significativo il concorso nazionale che ha visto la partecipazione di oltre 29 campioni provenienti da 15 regioni italiane. Ad aggiudicarsi il prestigioso titolo di “Ciliegia d’Italia 2026” è stata la Spernocchia Braciglianese prodotta dall’Azienda Agricola Ferrentino Alfonso, un importante riconoscimento che premia la qualità e la tradizione produttiva del nostro territorio.

Il premio per la “Ciliegia più buona” è stato assegnato a un’azienda agricola di Savignano sul Panaro, in provincia di Modena, mentre il riconoscimento per la “Ciliegia più bella” è andato all’Azienda Agricola Bracigliano Natura.

Nel corso della cerimonia è stato inoltre conferito il Premio Speciale “Comune Ospitante” al Comune di Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo, a testimonianza dell’impegno profuso nella promozione della cerasicoltura e nella valorizzazione delle produzioni territoriali.

Nel suo intervento, l’On. Maria Carmela Serluca ha sottolineato l’importanza strategica della cerasicoltura per l’economia agricola regionale, evidenziando il ruolo della ricerca, dell’innovazione e del ricambio generazionale per garantire competitività e sviluppo al comparto. L’Assessore ha inoltre ribadito l’impegno della Regione Campania nel sostenere le aziende agricole, il mondo universitario e la ricerca scientifica, al fine di valorizzare sempre più le eccellenze agroalimentari del territorio e renderle attrattive anche per le nuove generazioni.

L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa e per i prestigiosi risultati ottenuti dalle aziende locali, che ancora una volta hanno saputo rappresentare al meglio l’eccellenza agricola di Bracigliano e della Campania.

La Festa della Ciliegia si conferma un appuntamento di riferimento a livello nazionale, capace di unire tradizione, innovazione, ricerca e promozione del territorio, contribuendo a rafforzare il legame tra agricoltura, sviluppo locale e nuove opportunità per i giovani.

Il Comune di Bracigliano ringrazia la Regione Campania, l’Associazione Nazionale Città delle Ciliegie, i produttori, gli operatori del settore, i relatori, le associazioni e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, dando appuntamento alla prossima edizione.