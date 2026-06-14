ROMANO PRODI INSISTE PER UNA PATRIMONIALE NEL PROGRAMMA POLITICO DEL CAMPO LARGO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Sulla patrimoniale “la risposta è concreta, siccome non si riesce a farla, non facciamola. Ma, in teoria, il contributo alle persone che più hanno, una questione di solidarietà, non è un discorso demoniaco”. Lo dice Romano Prodi dal palco della ‘Repubblica delle idee’, a Bologna.

Elly Schlein “c’è stata stamattina, abbiamo fatto due ore e mezza di bella conversazione bolognese, abbiamo perfino parlato di Vannacci, pensate, abbiamo avuto anche tempo da perdere”. Lo dice Romano Prodi dal palco della ‘Repubblica delle idee’ rispondendo a una domanda su un incontro, a casa sua a Bologna, con la segretaria del Pd.

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