VERSO LE POLITICHE 2027. LA LEGA IN CAMPANIA RIPARTE DA ZINZI AL SENATO, TOMMASETTI ALLA CAMERA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Anche la Lega di Matteo Salvini muove le prime mosse, sul territorio della Regione Campania, in vista dell’appuntamento con le Politiche del 2027. Il Coordinatore Regionale del partito Gianpiero Zinzi, oggi deputato, con ogni probabilità, sarà candidato al Senato della Repubblica su base regionale, lasciando spazio, sul territorio, alle altre candidature per la Camera dei Deputati: nel Collegio Salerno Avellino è pronto il nome dell’ex Consigliere Regionale Aurelio Tommasetti, su Caserta Benevento ci sono le possibili candidature di Barone e Grimaldi, mentre su Napoli si parla, con insistenza, della candidatura della consigliera Regionale in carica Michela Rostan.

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