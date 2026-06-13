FORZA ITALIA CAMPANIA, VERSO LE POLITICHE 2027: FERRANTE E D’AGOSTINO IN CORSA, POI LE SORPRESE AL SENATO

C’è il nome di Angelo Antonio D’Agostino tra i papabili per una candidatura alla Camera dei Deputati, in Campania, all’interno della lista di Forza Italia. Bicchielli nel Collegio Salerno-Avellino mentre l’attuale sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante, con ogni probabilità, sarà candidato in uno dei due collegi di Napoli.

Sempre su Napoli si fa il nome, per la Camera dei Deputati, dell’attuale Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia Gianfranco Librandi.

Da Avellino, pero’, con decisione, avanza l’ipotesi che alla Camera dei Deputati, nel collegio Salerno-Avellino, possa spuntarla l’attuale coordinatore Provinciale Angelo D’Agostino.

Tutta da verificare, invece, la situazione al Senato dove le candidature sono su base regionale: nulla esclude che l’attuale Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, rinunciando al suo incarico a Bruxelles, possa scegliere di tornare in Parlamento. In corsa, per una candidatura, ci sarebbero anche Guido Milanese e la dirigente provinciale di Avellino Giuliana Franciosa.