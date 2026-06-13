LEGGE ELETTORALE, L’APPELLO DI DECARO AL SUO PD: “SI IMPEGNINO PER IL RITORNO ALLE PREFERENZE”

“Io penso di sì, credo che le preferenze siano importanti per restituire ai cittadini la possibilità di scegliersi i propri rappresentanti in Parlamento che magari saranno più legati al territorio, cosa che accade per esempio quando si va a votare per le amministrative o per le regionali o per le europee”. Così il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, arrivando a Manduria al Forum in Masseria, a chi gli chiedeva se il centro sinistra si deve impegnare sul tema delle preferenze.

“L’unico caso in cui non ci sono le preferenze nel nostro Paese sono le politiche, forse per dare la possibilità ai leader di partito di potersi scegliere chi andrà in Parlamento e chi no”, conclude.