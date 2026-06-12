CASA RIFORMISTA, VERSO LE POLITICHE 2027. TOMMASO PELLEGRINO AL SENATO, IN TANTI PRONTI AD ADERIRE

Casa Riformista scalda i motori in vista delle prossime elezioni Politiche del 2027: in attesa di conoscere la collocazione nello scacchiere politico nazionale – anche per la nascita di Futuro Democratico – il partito di Matteo Renzi ha già iniziato ad individuare i nomi dei possibili candidati. Tra questi, in Campania, di certo ci sarà l’ex Consigliere Regionale Tommaso Pellegrino, destinato ad una candidatura al Senato su base regionale. Ci sono, poi, i tanti nomi che – a quanto si apprende – sono pronti ad aderire al partito proprio in vista dell’appuntamento elettorale: molti provengono dal Partito Democratico, alcuni, invece, sono pronti ad abbandonare il proprio profilo civico.

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