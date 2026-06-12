OLEVANO SUL TUSCIANO. L’ASSESSORE MASUCCIO ALLA RIUNIONE DI ALI PER IL RILANCIO DEI BORGHI STORICI

Si è svolta a Offida, nelle Marche la kermesse nazionale degli Stati Generali di ALI, importante occasione di confronto istituzionale dedicata alle politiche di rigenerazione urbana, alla valorizzazione dei borghi italiani e al coinvolgimento delle comunità nella cura degli spazi pubblici.

A rappresentare il Comune di Olevano sul Tusciano, l’assessore comunale Christian Masuccio.

Nel corso dell’iniziativa sono stati approfonditi temi strategici per il futuro dei territori, con particolare attenzione alla tutela dei centri storici, alla resilienza urbana e alla partecipazione attiva dei cittadini nella gestione del verde pubblico e dei beni comuni.

«L’esperienza di Offida rappresenta un importante momento di crescita e confronto – dichiara l’assessore Christian Masuccio –. Dai lavori degli Stati Generali emerge con forza la necessità di investire sulla qualità degli spazi urbani, sulla valorizzazione delle identità locali e sul coinvolgimento diretto dei cittadini nella cura del territorio. Sono principi che condividiamo pienamente e che stiamo traducendo in una programmazione concreta per Olevano sul Tusciano».

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Michele Ciliberti è infatti impegnata nella definizione di interventi finalizzati alla riqualificazione dei centri storici del territorio, con particolare attenzione al rifacimento delle pavimentazioni e alla progressiva eliminazione delle superfetazioni realizzate negli anni con l’utilizzo dell’asfalto.

«Il nostro obiettivo – prosegue Masuccio – è restituire decoro, funzionalità e valore storico ai nostri centri urbani, intervenendo sulle criticità esistenti e promuovendo una visione moderna della tutela del patrimonio. Rigenerare i centri storici significa investire nell’identità della comunità, nella qualità della vita e nelle opportunità di sviluppo delle future generazioni».

La partecipazione agli Stati Generali di ALI conferma l’attenzione dell’Amministrazione Comunale di Olevano sul Tusciano verso le migliori pratiche nazionali in materia di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile dei territori.