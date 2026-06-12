IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA ROBERTO FICO ANNUNCIA NUOVI FONDI PER POLITICHE SOCIALI

“Avevamo preso un impegno preciso e lo stiamo mantenendo. Dopo i 52 milioni di euro già stanziati per il progetto “Inclusione”, un intervento pensato per rafforzare i percorsi di autonomia, assistenza e partecipazione delle persone con disabilità e sostenere concretamente le loro famiglie, abbiamo approvato altre risorse per oltre 21 milioni di euro. Fondi con i quali investiamo nel servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni e le alunne con disabilità. Ed aggiungiamo 5 milioni di euro per i progetti del “Dopo di Noi”, dando risposta a una delle preoccupazioni più grandi per tante famiglie.”

Lo scrive Roberto Fico, Presidente della Regione Campania.

La nostra idea di inclusione è semplice. Nessuno deve restare indietro e tutti devono avere le stesse opportunità di costruire il proprio percorso di vita.

È un lavoro lungo e che richiede impegno, programmazione e continuità.

Ringrazio l’assessore Morniroli, la Giunta e gli uffici regionali per il lavoro che stanno portando avanti.

Noi abbiamo scelto una direzione chiara, senza annunci ma fatta di passi concreti nel solo interesse dei cittadini campani